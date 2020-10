Karina La Princesita explicó la razón por la que su hija Sol está viviendo con su abuela

Karina la Princesita, de gran año como jurado en el "Cantando 2020", El Trece, explicó por qué tomó la decisión de separarse de su hija Sol durante la cuarentena, ya que la adolescente está viviendo en la casa de su abuela.

En charla con La Once Diez, en el ciclo que conduce Catalina Dlugi, la cantante tropical comentó el por qué de esta decisión.

“Tiene broncoespamos. A los 14 días (de nacer) fue su primera internación y dos veces por año la internan, y ahí dijimos que esté con mi mamá", indicó.

LEER MÁS: El gesto de Karina La Princesita con Melina de Piano tras la renuncia de Alex Caniggia al "Cantando 2020"

Y fundamentó: "Yo toda la vida me la pasé internada por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no está trabajando”.

“¡Yo tengo una tranquilidad con esta decisión! Además hay mucho asintomático”, explicó contundente La Princesita, quien vio de cerca los casos de coronavirus en su trabajo en televisión y el padre de su hija, El Polaco, que transita la enfermedad en aislamiento.

En tanto, este domingo la artista compartió una imagen sexy en Instagram como regalo a sus seguidores por alcanzar los dos millones de seguidores: "Bueno. Acá, en festejo por los 2 millones y pico de seguidores. Gracias!!!!".

LEER MÁS: Karina, La Princesita brindará un show vía streaming