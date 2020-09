Karina, La Princesita, se emocionó al hablar de su hija Sol: "La extraño un montón"

En la noche del viernes, Karina, "La Princesita", se quebró al darle la devolución a Luisa Albinoni en el "Cantando 2020" (El Trece).

Sucede que el vínculo madre-hija la hizo recordar la lejanía de la suya. Sol por estos días está viviendo con su abuela como medida de prevención por la pandemia.

“Soy madre, y decidí que esté lejos mi hija por mayores cuidados. Ahora está con mi mamá. La extraño un montón. Entiendo la sensación. Y me emociono mucho porque Luisa pone el corazón”, señaló Karina, emocionada.

“Y a su vez me emociono mucho porque para mí, Luisa es una artista que pone el corazón y se siente apenas bajas de las escaleras. No hace falta que empieces a cantar y vos ya pusiste el corazón, se te nota al verte nada más. A mí ese tipo de artistas me emocionan mucho. Me emocionaste la otra vez y hoy también. Te admiro muchísimo, realmente. Cuando alguien canta y transmite tanto hay cosas que se dejan de lado, sin embargo estuvo todo bien. A mí me encantó”, cerró la jurado, previo premiar a la actriz con un 10.

