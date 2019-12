Karina La Princesita denunció fraude en la votación telefónica del "Súper Bailando"

"Me llamaban avisándome que mis votos no entraban", expresó el sábado la cantante tropical.

Karina La Princesita perdió la semifinal del "Súper Bailando" contra Nicolás Occhiato.

En la tarde del sábado, a horas de terminada su participación en el certamen, la cantante tropical denunció desde las redes que muchas personas no pudieron votarla en el teléfono.

Karina contó que sus seguidores le enviaron capturas con inconvenientes a la hora de votarla por mensaje.

"Anoche me llamaban avisándome que mis votos no entraban, lejos de creerlo, hice lo mismo para comprobar y si. Lo hablé con el Chato, me explicó que colapsaban, pero mandamos baila Nico y entró", comentó la artista tropical.

Y añadió: "Hoy ya más tranquila aclaro que seguramente perdíamos igual aunque entren los votos, pero, te deja un sabor amargo".

