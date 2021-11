Karina La Princesita se defendió de las críticas por su show en La Matanza

Karina La Princesita se vio envuelta en una fuerte polémica en las últimas horas y fue muy criticada por el show que brindó el fin de semana y posterior móvil para la televisión donde se la vio junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El evento musical fue organizado por el intendente como parte del festival de la primavera de La Matanza, con entrada gratuita para la gente.

Justo el domingo se dio un grave episodio de inseguridad en Ramos Mejía, donde el kiosquero Roberto Sabo, de 48 años, fue asesinado por un delincuente que intentó robar en su local. El lunes hubo una masiva marcha en ese lugar para pedir mayor seguridad.

Karina La Princesita fue el centro de las críticas por aceptar dicha presentación organizada de manera oficial por el intendente.

"Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras", indicó Karina en Twitter ante los comentarios que le llegaban.

Y añadió: "Y yo soy sincera y voy al frente pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV que te invitan y “si no vas te destruyen”, se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mensaje y se la agarren con quien corresponde".