Karina La Princesita contó el intento de acoso sexual que sufrió cuando era niña

Karina La Princesita reveló que sufrió una situación de acoso sexual cuando era chica a raíz de un comentario que le hizo una seguidora en Twitter.

La cantante tropical compartió en las redes una experiencia traumática que vivió a la salida del colegio cuando era niña.

Karina explicó cómo fue aquel episodio y alertó a sus fanáticas para que tengan cuidado cuando van a verla a sus shows.

"No hay piba que no le haya pasado nada. Siempre alguna algún relato tiene, hasta yo. Y agradezco que no haya sido a mayores", expresó una de sus seguidoras.

Y allí la artista recordó el mal momento que vivió: "A mi una vez, saliendo del colegio, frenó una camioneta blanca, en ella había un hombre masturbándose y me agarró de la muñeca y me quiso meter adentro y no sé de dónde saqué fuerza para soltarme y salir corriendo. Por eso me preocupo tanto cuando van solas a los shows y eso".

La intérprete de 34 años y madre de Sol ya contó en más de una ocasión la difícil infancia que le tocó vivir y esta vez contó aquella dramática experiencia.