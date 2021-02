Karina Princesita confesó que fue infiel y dijo el nombre de la pareja que engañó

Ya lo había contado hace unas semanas en "Los Ángeles de la Mañana". Sin embargo, esta vez se animó a dar nombres.

"Yo fui infiel. No voy a decir con quién, pero sí. Fue hace mucho. Fue merecido igual”, adelantó en el programa de Ángel de Brito.

Hoy, Karina La Princesita visitó el programa "Flor de Equipo" de Florencia Peña en Telefe. Allí habló de este momento de su vida.

“Engañé al Polaco. Pero él lo sabe, y de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo…”, dijo sin dudarlo, y agregó: "Lo hice por despecho y me arrepiento, me di cuenta de que no tenía que ser como la porquería que tenía al lado. Comportarse como el otro no me llena, salvo que tuviera ganas de hacerlo porque sí. Yo me arrepentí, no me sentí bien".

Además afirmó cómo se enteró El Polaco y cuánto duró la pareja después de eso.

"Se terminó enterando porque como no tenía experiencia, no lo supe hacer bien. Lo hemos hablado un montón con el Polaco, él sabe todo. Después nos peleamos", finalizó.

