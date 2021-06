Karina La Princesita admitió si le gustaría volver a ser mamá

Karina La Princesita participa del certamen "La Academia" de "ShowMatch" y se prendió a contestar preguntas de sus seguidores de Instagram como hizo varias veces.

De novia con Nicolás Furman, la artista tropical no dudó en contestar si pensaba tener más hijos.

“Mmmm, a veces pienso. Pero no, por ahora”, afirmó la intérprete de "Corazón mentiroso", que es madre de Sol, de 13 años, fruto de su relación con El Polaco.

Y además aclaró ante otra consulta que recibió de sus fans sobre su supuesta timidez.

“Es mentira que soy tímida. Yo no digo que lo sea. Me dicen todo el tiempo ‘a pesar de tu timidez…’, ‘sabemos que sos tímida’. Yo mantengo silencio ante eso, pero no soy tímida para nada. Tal vez, sí soy introvertida, un poco seria y distante. Pasa que este ambiente es careta”, sentenció.

Cabe recordar que Karina, que viene de presentar su nuevo corte "Pirata", y Nico Furman, salen hace unos meses.