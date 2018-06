Karina Mazzocco y su denuncia a Pettinato: "Nadie hubiera salido a bancarme hace 20 años"

"Las mujeres en este momento estamos siendo protagonistas", expresó en diálogo con Jorge Rial y con todo el equipo de panelistas. Sobre cómo eran los días que compartía programa con el músico, destacó: "Me despertaba con nudos en la panza sin saber lo que iba a pasar. Había días buenos y otros muy malos".





"Había cierto blindaje y otros que salieron a proteger y bancar", sostuvo al referirse al mismo tema.

"La ley dice que fue una causa que prescribió, igual yo nunca hice la denuncia". "No le deseo el mal, pero no quiero que a otras mujeres les pase lo mismo".





"Lo he cruzado, pero es una persona que no saluda", manifestó acerca de los encuentros casuales con su ex compañero. "Jamás esperé una disculpa, no lo necesito. Me hace bien lo que pasa en nuestra sociedad. Escuchar a nuestras mujeres de otra manera".





No es aborto si o no. ¿Quién lo puede desear? Las personas que tuvieron que hacerlo quedaron marcadas de por vida. Es legal o ilegal. Todos los chicos debieran tener Educación Sexual en los colegios. Esa es una medida urgente. En otro tramo de la charla, Mazzocco hizo alusión al debate por la legalización del aborto."





