Karina Mazzocco: "Ser feminista no significa ser..."

Mirtha Legrand a uno de los temas del momento de debate social. Karina Mazzocco se refirió en la mesa dea uno de los temas del momento de debate social.

"Ser feminista no significa ser una talibana de los derechos femeninos e ir al extremo. Es simplemente defender nuestros derechos", expresó la conductora.

"Hace unos días dije 'yo no soy feminista, ni machista' y por las redes sociales me trataron de ignorante. Me dijeron 'por qué no te informás' y por supuesto cuando uno lee una cosa así, te duele el corazón. Fui y me informé", relató.

"Estamos viviendo un momento maravilloso, un momento bisagra. Las mujeres estamos luchando por lo que nos corresponde", añadió.

"No queremos ganar menos que los varones, queremos romper el techo de cristal y tener puestos de directorio, de gerencia. Queremos que no nos maten, que no se aprovechen de nosotras, que nos respeten, que no nos violen", fundamentó Karina.

El video.

Embed