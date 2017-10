Karina Mazzocco: "Nuestra ética profesional no cotiza con el rating"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Karina Mazzocco dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com al alcanzar los 300 programas al frente del ciclo "Pura vida, cada día" por La TV Pública. dialogó en exclusiva conal alcanzar los 300 programas al frente del ciclopor





karina mazzocco 4.jpg



"Pura vida es un programa `revolucionario´. Hoy en en la televisión argentina ser transgresor es justamente no pegar debajo del cinturón, no especular con el dolor ajeno, no alimentar peleas ni rencores. Nuestra ética profesional no cotiza con el rating. El compromiso del programa es con toda persona que nos mira en cada rincón del país por la Televisión Pública Argentina", comentó la conductora en exclusiva.





karina mazzocco 3.jpg



"Pura Vida es una propuesta superadora que apunta a construir y no en captar público a costa de despellejar ni desplumar a nadie. No nos interesa qué pasa puertas adentro en la intimidad, a menos que esa intimidad implique violencia de género, discriminación o grooming. Nos importa que en la intimidad la gente lo pase bien, por eso hablamos para construir salud física, emocional, sexual o vincular", añadió la conductora.



"Trabajamos en volver visible lo invisible. En estos 300 programas conocimos decenas de ONG, artistas que enorgullecen desde el anonimato, deportistas paralímpicos que lejos de dar lástima nos inspiran, enorgullecen y alejan de la queja. Cientos de historias motivadoras y emocionantes. Campañas de salud y prevención que nos educaron".





"Pura vida tiende puentes, construye, invita a ser mejor, solidario, emprendedor. Elegimos la integración y, sobretodo, no somos cómplices de la violencia en ninguna de sus formas. Decíme, ¿no es ésto `ser revolucionario´ en nuestra tele hoy?", cerró Karina, muy comprometida con los temas que se analizan en el programa.