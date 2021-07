Karina Mazzocco, a horas de su debut en América con "A la tarde": "He trabajado mucho para que esto pase"

Karina Mazzocco vive un momento de gran felicidad faltando horas para su debut en la pantalla de América con "A la tarde". Desde hace tiempo, la conductora deseaba volver a la televisión de aire. Y finalmente ese deseo se concretó.

El nuevo programa, que arranca este lunes a las 16hs, es una producción de Jotax y reconocidas mujeres la acompañarán en el panel, entre ellas estarán Florencia de la V, Sabrina Rojas, Silvia Fernández Barrio y Débora D’Amato.

Y en un live de Instagram con PrimiciasYa.com, la conductora contó cómo se prepara para volver a ponerse al frente de un magazine: "Tenía muchas ganas y venía trabajando fuertemente para que esto se haga realidad. Me parece muy importante decirlo, no me quiero hacer la tonta en esto porque he trabajado mucho para que esto pase, desde mi motivación personal, desde mi formación, desde mi elección energética de decirle que sí a muchos trabajos y decirles que no a otros porque esperaba una oportunidad como está y llegó", comenzó diciendo.

Recordemos que Karina Mazzocco había reemplazado a Alejandro Fantino cuando el periodista se ausentó por temas de salud, de trabajo y por vacaciones. Pero esta vez, lo hará de manera definitiva.

"La salida de Fabián Doman movió todo el tablero y fue inesperado, pero bueno salgo beneficiada y en el caso de Fantino él creo que necesitaba hacer un programa político y estar en prime time. Como él dijo en su despedida, terminamos ganando todos. Y ojalá que la propuesta que tenemos para hacer desde el lunes le gusta a la gente que veía a Fantino. Yo estoy segura que sí", indicó.

Sobre esta nueva propuesta, adelantó: "Es un magazine femenino, y si bien últimamente los magazine femeninos no han tenido mucho éxito, este tiene una propuesta desde la diversidad, desde los temas de interés... Si bien vamos a tratas temas de la actualidad, habrá temas que vamos a proponer desde la producción del programa para la mujer. Habrá un panel fijo de mujeres y algo que me gusta un montón es que vamos a tener columnistas varones, algo que me parece fundamental porque esta es una época donde hay que tener puentes entre mujeres y varones. Y me parece que puede llegar a ser un lindo punto de encuentro y acercamiento".

La también actriz condujo, además, programas del estilo del que ahora encabezará, como "Mañaneras" e "Incorrectas" Y también recordó su primera vez en América cuando en el año 1998 hizo "Da2", un programa de divulgación sexual.

"América es un canal muy importante para mí, luego de unos años de mi programa de sexo De a dos en cable pasamos a América y ahí fue un boom. Fue una propuesta novedosa, transgresora, revolucionara, inclusiva... A veces recuerdo los temas que hablábamos en el programa y realmente estábamos un paso adelante con esa temática para ese entonces. Después estuve con Mañaneras y en A24 ahora estoy los viernes a la medianoche con Rumbo Norte, o sea de alguna manera estaba por ahí en la familia de América. Pero esto es una vuelta de verdad con A la tarde", subrayó Mazzocco sobre su regreso al canal que comanda Liliana Parodi.

