Karina Mazzocco contó cuando conoció a su marido entre las góndolas de un supermercado

Karina Mazzocco estuvo como invitada el miércoles a "Los Mammones", América, y contó cuando conoció a su marido Omar, padre de su hijo Malek, entre las góndolas de un supermercado.

"A mi marido lo vi entre las góndolas de un supermercado. Yo me estaba divorciando y me había separado hace rato", recordó la conductora.

Y agregó: "Fui media camuflada porque era una época de mucha exposición, lo que menos pensaba era ir a un supermercado y conocer a alguien".

"Lo vi y dije: qué bueno que está ese morocho. Pensé que no me había visto pero sí. Él me encaró, cosa que es muy difícil que suceda", siguió.

"No cualquier hombre se anima porque nos ven en televisión pero somos minas normales", finalizó Karina.

