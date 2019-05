Denise Dumas ayer en "Hay que ver" (El Nueve) por decir que ella sobraba de la tapa de los personajes del "Bailando", Karina "La Princesita" abrió su corazón en Twitter sobre el bullying que sufrió. Tras cruzarse en vivo conayer enpor decir que ella sobraba de la tapa de los personajes delabrió su corazón ensobre el bullying que sufrió.





"Para cerrar el día de hoy quiero que sepan que este año yo me propuse varias cosas. Por mi hija y por todo aquel que ve la tele y se siente mal como me sentí yo, cuando se burlaban y me faltaban el respeto. Solo mi mamá y mis íntimos saben que quise morirme de tristeza", arrancó.





"Que lograron que me odie por completo, que sentía bronca cuando inventaban y yo no tenía el valor para enfrentarlos. Porque a pesar de mostrarme fuerte me la pasaba llorando de la bronca. Y junté y cuando me sentí capaz, hablé. ¿Y hoy todos se asombran?", cuestionó en relación al enojo que expresó durante el móvil con Dumas.

Y también hizo referencias a las críticas recibidas por su peso. "A mí, que tengo un cuerpo normal, me decían gorda y se reían de mí. No saben lo que yo lloré y ¿qué queda para los que sí lo son eh? ¿No piensan? ¿Quién los hizo sentir superiores a otros? ¿Quién les dio el derecho de lastimar?", agregó.





"Se quejan de la violencia, de los haters pero viven incentivando eso riéndose de la gente. Y que queda para los que están sufriendo por no cumplir con el estereotipo de la tele. Ya es hora que cambien el mensaje, ¿no? Que nadie es más que nadie, y que podrá gustarte o no el otro. Pero eso no te da derecho a rebajarlo, o faltarte el respeto", sostuvo.

Pero su descargo no terminó ahí y aprovechó para realizar un pedido. "Podemos hablar pero tratándonos bien y que si los demás no están hechos a nuestro gusto o antojo tenemos que aceptarlos igual. Que tu derecho de hablar termina en donde empieza el derecho del otro a ser respetado. Que un flaco hermoso puede ser exitoso y un gordo también! Que si uno encabeza una obra y el otro canta cumbia, que si es rico o si es pobre, que si es doctor o trabaja de limpieza somos todos iguales! Y nadie es más que nadie", señaló.





Por último, La Princesita remarcó que "si uno empezó a hablar no es xq ahora es soberbio, o se sube a un pony o cambió. Tal vez se cansó. Y no hay nada mejor que pedir respeto haciéndolo con respeto".