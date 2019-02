Karina La Princesita y su descargo contra quienes la criticaron por su look en un evento

Gente realizó una fiesta en Carlos Paz y los famosos se tiraron el ropero encima. Pero como suele suceder, hubo quienes juzgaron el look que las figuras lucieron en el evento y, esta vez, la que no se salvó fue Karina La Princesita. La revistarealizó una fiesta eny los famosos se tiraron el ropero encima. Pero como suele suceder, hubo quienes juzgaron el look que las figuras lucieron en el evento y, esta vez, la que no se salvó fue

"Vamos a analizar la súper fiesta de revista Gente en Carlos Paz, yo digo 'voy a ver mega vestidos'. Pero no vi nada. Karina La Princesita no me gusta para nada, el problemita es que está engamada en el mismo color y no es un pastel que le favorezca. Las sandalias me parecen exquisitas. Pero ella es tremenda. ¿Explicame qué es lo que tiene encima? Por qué no se pone una chaquetita de cuero, o no nada. Prefiero que vaya vestida de Siddhartha", la destrozó Mariano Caprarola en Nosotros a la Mañana.

Pero la artista, que estaba atenta a la tele, se manifestó a través de las redes sociales.

"El rosa no te sienta, ¿por que te paras así? El labio rojo está out y mil cosas (pavas) más que la gente ve, en vez de decir te veo feliz, con buen semblante y eso es lo que importa", expresó la cantante.

Y agregó: "Te noto tranquila, sin miedo, valiente, libre... Disfruten, sin dar demasiada importancia al "que dirán". La vida es una sola y lo demás va y viene. Lo importante es estar en paz".