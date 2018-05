Karina "La Princesita" se confiesa: "No estoy en pareja y eso me juega a favor"

Flavio Mendoza y Karina "La Princesita". El coreógrafo, que acaba de ser padre, eligió a nada menos que a la cantante para debutar en la calle Corrientes con "Siddhartha, buscando la verdad", el gran espectáculo que debuta el próximo 2 de junio en el teatro Broadway. Se vienen nuevos desafíos paraEl coreógrafo, que acaba de ser padre, eligió a nada menos que a la cantante para debutar en la calle Corrientes conel gran espectáculo que debuta el próximo 2 de junio en el teatro





En diálogo con PrimiciasYa.com, la cantante manifestó toda su alegría por el reto que tendrá junto a su compañero Facundo Mazzei: "Estoy muy con la cabeza puesta en dar todo lo que tengo que hacer ahora, que es muy distinto a lo que hice siempre. Jamás me imaginé hacer este tipo de cosas, pero es algo maravilloso. Estamos ensayando mucho y se lo disfruta, no es un sacrificio. Todos estamos tratando de dar lo mejor y ver lo que siente le gente porque es un show muy lindo".





Y luego agregó: "Cuando me llegó la propuesta pensaron en que iba a decir que no, pero este año sentí ganas de hacer algo distinto y llegó en el momento justo. Yo si siento que lo tengo que hacer, no lo dudo. Al ver el guión que me mandaron me encantó y dije sí al día siguiente. Yo quería hacer algo distinto, algo nuevo... salir de la rutina".





Al ser consultada sobre si había visto algún espectáculo de Mendoza, dijo: "No pude ver antes un espectáculo de Flavio y eso hace que sea buena mi opinión. Sin haber ido, hace que piense que él hace espectáculos muy buenos, con un gran despliegue. Espectáculos de calidad. Él tiene su marca registrada y todos esperan con que va a sorprender cada año".





Por otro lado, cuando se le preguntó por su presente sentimental tras ser relacionada con el abogado Juan Pablo Rovito, Karina aclaró: "No estoy en pareja y eso juega a favor para que yo pueda dedicarme a este espectáculo y poder manejar mis tiempos. Cuando te sentís como libre tenes ganas de aprender cosas, uno de reinventarse tanto en lo artístico como en lo personal. Puedo estar acá todo el día y no rendirle cuentas a nadie salvo a mi hija que trato de estar siempre con ella. Pero todos somos padres y necesitamos salir a trabajar".





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino