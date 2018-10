"Yo soy de esas personas que he roto cosas del pasado. Mi papá era violento pero lo perdoné. Dejé de tener miedo, porque él se enojo cuando yo una vez conté en una revista que nos habíamos criado con mucha violencia y que papá le pegaba a mamá. Me crié viviendo un tiempo de mi abuela, otro tiempo de mi amiga, hasta que mi mamá pudo alquilar una habitación, ella trabajaba todo el día para pagar ese alquiler. Mi mamá fue muy valiente, yo me quedé con ella y mi hermano se fue a vivir con mi papá", recordó sobre su fuerte infancia.





Y comentó cómo se acercó a la religión: "En un momento no sabía si estaba más enojada con mi mamá que con mi papá. Hubo un tiempo que viví con mis abuelos. Durante unos meses nos mandaron a Santiago del Estero a mi hermano y a mí. Cuando yo tenía 8 años mi abuelo nos llevó a la iglesia y nos hizo conocer a Jesús. Me parece que así seas bueno o malo, si no aceptaste a Jesús en tu corazón el destino no es el Cielo, yo creo eso".





"Yo no era tan fuerte como hoy creo que soy. Me tocó esto de ser mamá sola y siempre mentía, y un día tuve un antojo de pedir un chocolate y no tenía a nadie, y ahí dije: soy mamá soltera. Cuando estoy mal digo Dios, hablame, abro la Biblia y toco y leo frases que me ayudan en el momento. Hay una que me pasa bastante que si Dios está con vos quién va a poder contra vos", añadió.





Sobre el final de su relación con Sergio Agüero, explicó: "Al Kun lo amé más, con el papá de Sol tengo mucho respeto pero era muy chica, necesitaba una contención y él también. Con el Kun había cosas que sabía que no quería repetir, entonces como que valoré más la experiencia. Ya te la ves venir, no me tomó por sorpresa, pensé que iba a terminar mejor, pero sí que iba a terminar. Este último tiempo estoy viendo que no es como me lo imaginé".

Karina y Kun







"Me pareció un poco injusto (el ataque de la hermana del Kun hacia ella), pero no me duele por la hermana, me duele por él, si somos adultos y maduros tenemos que saber poner límites a quien sea. No sé si podría volver con el Kun, es como agarrar algo que está roto y lo pegás, yo lo quiero pero me quiero más a mí", finalizó.