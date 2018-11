Karina La Princesita: "El Kun fue una relación muy importante y lo va a seguir siendo siempre"

Karina La Princesita habló como nunca de su ex pareja, Sergio "El Kun" Agüero, y del Polaco, padre de su hija Sol. habló como nunca de su ex pareja,, y del, padre de su hija





"No creo que vuelva con el Kun (Agüero), fue una relación muy importante y lo va a seguir siendo siempre, pase lo que pase. Lo de las fotos en el hospital fue incómodo porque hace poco tiempo que estábamos y fue de las primeras fotos que salieron. Es lindo que te demuestren interés, más él que podría haber estado descansando y durmió ahí, conmigo", afirmó la cantante tropical en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Y agregó: "El padre del Kun fue muy representante, se cortó también justo cuando terminó la relación. Podíamos separar las cosas, trabajábamos por decisión y no por ser el padre de mi pareja. No hubo muchas explicaciones pero lo entendí y lo quiero muchísimo".





Polaco, la cantante contó: "Con el Polaco lo hablamos: los dos éramos muy chicos, ya cantábamos y éramos conocidos. Él no supo cómo actuar y yo me quede sola. Fue muy difícil y, a su vez, también me hizo muy fuerte. A mi personaje le pasa lo mismo y me toca". Consultada por su maternidad, luego de separarse del, la cantante contó:





A su vez, descartó una hipotética reconciliación con el cantante: "Es algo que estoy segura que a los dos nos pasa, no existe la posibilidad de nada ni la confusión. Es parte de mi familia, pero no nos vemos tanto".





Por último, contó que su hija Sol de 11 años no quiere tener un hermanito: "Me dice que no tengo que tener otro hijo y la verdad es que a mí no me nació tampoco".

Karina La Princesita: "Fui madre soltera porque el Polaco se fue"