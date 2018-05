Karina, la Princesita, conmovida por las palabras de Jimena Barón en los Premios Gardel 2018

Jimena Barón ganó este martes un Premio Gardel como Mejor Álbum Nuevo Artista Pop por su disco La Tonta y al subir al escenario para recibir el galardón, la actriz y cantante brindó un emotivo discurso que logró tocar las fibras más íntimas de Karina, La Princesita, quien también se encontraba en el evento y fue ponchada por las cámaras mientras exteriorizaba toda su emoción por las palabras de su amiga. ganó este martes un Premio Gardel comopor su discoy al subir al escenario para recibir el galardón, la actriz y cantante brindó un emotivo discurso que logró tocar las fibras más íntimas dequien también se encontraba en el evento y fue ponchada por las cámaras mientras exteriorizaba toda su emoción por las palabras de su amiga.

Este miércoles, en su visita a Cortá por Lozano, Karina se refirió al momento que vivió en esos instantes.

"Jimena tiene algo que te gana el corazón sí o sí. Se pone a a hablar y se nota cuando alguien dice algo para quedar bien o desde el corazón. Yo soy muy sensible a ese tipo de mensajes cuando siento que es sincero", arrancó a contar Karina.

"Hay cosas que uno no puede evitar y no son por hacer circo. Hay cosas con las que se te estruja el corazón y te toca. Todas las mujeres en algún momento de nuestra vida sentimos eso y está bueno terminar, como hizo ella, con un mensaje positivo, no de tristeza. Que se puede y que mejor ejemplo que ella que resurgió como el ave fénix con más esplendor que el que tenía antes", agregó.

"Yo tuve una vida medio jodida casi desde que nací. Siempre al extremo mi vida, eso de sentir y llegar a pensar que te querés morir de tristeza. Y de repente pensás en que hay que tener un poco de conciencia, a veces Dios no es que no te escuche; a veces no accede a tus pedidos porque no es el tiempo: te está preparando o te está haciendo más fuerte. Después llega la recompensa, así como le está pasando a Jimena", concluyó.

Mirá!

Embed

Embed