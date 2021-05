Karina Jelinek: "Seré mamá soltera pero feliz"

Karina Jelinek estuvo el miércoles en el ciclo que conduce Jey Mammon, "Los Mammones", y habló de sus inicios como modelo y dejó en claro su deseo de ser madre.

"Me encantaría ser mamá, sí. No hace falta ir a Miami para hacer esas cosas", remarcó Karina ante la consulta del conductor sobre la posibilidad subrogar un vientre.

Y afirmó: "Estoy con ganas de ser mamá, estoy en trámites y hasta que no esté bien segura y sepa todo cómo voy a hacer no voy a dar más información. Seré mamá soltera pero feliz".

Cuando Jey le consultó además si analiza la posibilidad de adoptar, Jelinek no dudó: "Hay tantos niños que no tienen a dónde ir que me encantaría adoptar, si fuese así me encantaría tener un arén de niños en mi casa y que estén felices, que no sólo salgan de mi panza".

Desde hace tiempo se conoce de la idea de Karina de ser madre a través del método de subrogación de vientre. No obstante, anoche también dejó en claro que no descarta la adopción.