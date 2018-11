Por aquel entonces la morocha daba sus primeros pasos en el medio y se fotografió con el popular cordobés. En la mesa también se encontraba el popular productor Pepe Parada, quien falleció en 2003.

Cabe recordar que Pacheco estuvo esta semana en "Intrusos" y reveló detalles de aquella fatal noche del accidente.

"Desde que conocí a Rodrigo siempre consumió drogas. Él se bajó de la camioneta para consumir. El choque fue muy violento y agarré fuerte a mi hijo. Fue muy violento el accidente, creo que se fió de un camioneta. Iba a 150 kilómetros, dio cuatro vueltas. La otra camioneta le pasó cerca y después lo salió a buscar. Yo empecé a proteger a mi hijo, ya la velocidad de por sí era mucha", comentó.





"Estuve del lado del acompañante atrás. Me quedé ahí sentada. Estaba desmayada psicológicamente. Ahí le digo al Cachi que me abra la puerta. Me bajo y viene una chica, agarra el nene y lo pone en un taxi. Después viene el Cachi y me dice lo que pasó. Yo me hizo una bolita y empecé a decir: Pichín (padre de Rodrigo), cuidalo por favor", agregó.