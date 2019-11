Karina Jelinek lloró por su ¿novia? en la despedida de soltera de Pampita

Anoche Pampita festejó su despedida de soltera en la disco Tequila de la Costanera porteña.

Sin embargo, el portal Farándula Show logró encontrar a Karina Jelinek junto a quien todos señalan como su pareja.

Karina salió llorando de Tequila y nos llamó la atención cuando fueron a entrevistarla. "¡Me hacés una escena de celos!", dijo la modelo a Florencia Parise.

LEER TAMBIÉN: La despedida de soltera de Pampita: 40 amigas lookeadas a lo Halloween y boliche

Al terminar la nota Karina seguía llorando y un chofer las llavó a ambas en un Audi. Según los allegados el coche sería de su pareja, Flor.

Cuando le preguntaron por Pampita dijo: "¿Y puede ser por qué no? No fui invitada, no soy amiga pero le deseo lo mejor".