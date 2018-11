Karina Jelinek sobre la foto con Rodrigo: "Presencié esa cena nada más y él me pareció un tipo agradable"

Se conoció un dato desconocido de la última noche con vida del "Potro" Rodrigo Bueno, quien falleció en la madrugada del 24 de junio tras volcar con su camioneta en la Autopista Buenos Aires-La Plata.





Karina Jelinek. Según se supo en las últimas horas, quien estuvo casualmente en el mismo restaurante donde fue a comer el Potro la noche del 23 de junio fue





Pepe Parada, quien falleció en 2003. Por aquel entonces la morocha daba sus primeros pasos en el medio y se fotografió con el popular cordobés. En la mesa también se encontraba el popular productor, quien falleció en 2003.





El encuentro casual fue en el restaurante El Corralón, donde el cuartetero había concurrido junto a su ex mujer Patricia Pachecho y su pequeño hijo Ramiro Bueno.

karina jelinek rodrigo.jpg







¿Por qué Karina nunca se contó esta historia? ¿Qué relación tenía con el cantante? En diálogo con PrimiciasYa.com, Jelinek contó: "Nunca conté que de casualidad estuve ahí con un amigo porque no me gusta colgarme de algo tan triste que pasó, era muy chica recién empezaba a trabajar acá. Estaba recién llegada de Córdoba y solo presencié esa cena nada más y no volveré hablar del tema". En diálogo concontó:





Y luego agregó: "Él me pareció agradable y simpático, pero fue muy triste lo que pasó... Repito, nunca dije nada porque no me gusta colgarme de algo así, no sé cómo apareció esa foto que tampoco quiere decir algo, simplemente es una foto grupal. Exageran los medios y quieren vender con esa imagen y me indigna".





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino