En la noche del lunes, se realizó una nueva entrega de los premios Martín Fierro de Cable a lo mejor de la producción de 2016 en el hotel Panamericano, con la conducción de Gabriela Sobrado y Horacio Cabak y la transmisión de Magazine.

La ceremonia, organizada por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas), entregó las estatuillas a lo mejor de la televisión paga. La Jaula de la Moda se llevó el Martín Fierro de Cable de Oro.





Este medio dialogó con Karina Jelinek, una de las integrantes del envío de Magazine, que nos contó cómo vivió una noche especial: "Siento algo increíble, una emoción compartida, es un premio a un programa donde trabajo hace 3 años, es un orgullo el equipo. Nos llevamos muy bien, somos muy compañeros. Soy la única mujer que tiene la sección de Kari Tips y voy dos veces por semana hace tres años. Son mis mentores y aprendo día a día a vestirme".





"Hice cosas en EEUU con Kari Tips. Ayer Fabián Medina Flores llegó de París y vamos abarcando todo lo que se puede a nivel internacional. Ya ganaron cuatro MF y ahora llegó el de oro, es increíble la sensación. Agradezco a Dios por la posibilidad. Tener un MF de Oro en las manos es una sensación de adrenalina, es gracias a la gente que nos consume. Lo hacemos con mucho amor. Detrás de escena hay gente que se mueve mucho", agregó Karina Olga. ", agregó

"Estuve un ratito en la fiesta, la pasé muy bien, todo el mundo me saludó bien y la prensa muy cariñosa. Me fui feliz, contenta. La cábala que tuve fue una oración especial a Dios, la decretamos con mis compañeros y después yo sola. Soy muy creyente y esa es mi cábala".

Para cerrar, contó: "El festejo íntimo no lo hicimos todavía ya que no me quedé a dormir, tenía que ir a mi casa para hacer cosas temprano a la mañana. Horacio se quedó a dormir con los dos MF y bien merecido lo tiene. Para mí, es el mejor conductor de la Argentina. Además, tiene una historia increíble. Es el motor de la Jaula".