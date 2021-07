Karina Jelinek confirmó que alquilará un vientre para ser mamá: "Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo"

Karina Jelinek explicó su decisión de comenzar los trámites en Miami para ser madre a través de la subrogación de vientre.

En comunicación con el panelista Ariel Wolman de "Nosotros a la mañana", la modelo confirmó que "los trámites están avanzados. Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños".

Luego, sobre su decisión de subrogación de vientre, Jelinek resaltó el motivo por el cual recurre a este método y remarcó: "Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es privado".

"Algunas personas dijeron que no quiero tenerlo porque no quiero engordar. Personas ignorantes, comentarios tontos. Cuando no saben de mí, ni el por qué. Conozco a personas y amigas que tuvieron más de cinco hijos y están bien. No tiene nada que ver con el físico", explicó Karina sobre las críticas que le hicieron por su decisión.

Luego, remarcó: "Me dolieron esos comentarios porque hablan sin saber. También me gustaría adoptar, hay muchos niños que no tienen hogar, pero es difícil".

