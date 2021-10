Karina Jelinek apareció en las redes ante la versión de su muerte

La modelo Karina Jelinek fue víctima de una fake news que la dio por muerta.

El rumor comenzó a circular hace unas horas y este viernes al mediodía la modelo salió a aclarar vía Twitter que se encontraba bien.

"Buen día ! Si estoy genial gracias a Dios! Y así seguirá! Me extrañaron? Por mucho tiempo más habrá de #Karijeli", expresó la morocha ante el mensaje de un periodista sobre el tema.

"Afortunadamente @Karijelinek está muy bien de salud y desmienten rumores sobre su estado de salud. Si fue fake, lo dejo a su criterio", aclaró el colega Mariano Onega.

Ángel de Brito contó al aire en LAM este viernes que se contactó con ella ante este falso rumor que despertó preocupación.

"Me dijo que no sabía de dónde había salido y no entendía el porqué de esa maldad", indicó el conductor sobre la conversación que tuvo con Karina.

No es la primera vez que un famoso se ve envuelto en estos rumores de falsas muertes en las redes.