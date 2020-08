Karina Iavícoli se cruzó fuerte con Yanina Latorre por amenazarla al aire: "No te hagas la viva"

Yanina Latorre y Karina Iavícoli no se soportan y este viernes volvieron a tener un acalorado cruce en "Los Ángeles de la mañana".

Las panelistas protagonizaron un duro intercambio de palabras en medio del programa que terminó con la periodista acusando a Latorre de amenazarla en vivo.

“No te aguanta más”, le dijo Ángel de Brito a Karina Iavícoli, mientras Yanina Latorre le pedía que apague a su compañera así podía hablar ella.

“Es su problema”, indicó la periodista. Sin embargo, el conductor señaló: “No, es mi problema también que las aguanto a ustedes dos”.

Pero la discusión no terminó ahí y Iavícoli arrojó: “No estoy peleando con vos, yo soy una periodista y vengo a opinar”. Ante esta respuesta, Latorre agregó: “Yo también trabajo de periodista y me va muy bien, gracias a Dios. No hace falta ser periodista para estar sentada acá”.

Y Iavícoli la frenó sin filtro: “¡Nunca dije eso! Ves que saltás vos sola, estás perseguida vos”. “No, no salto, te conozco”, le contestó Yanina. A lo que Iavícoli ya molesta le dijo: “¿De dónde me conocés? De acá mi amor”.

“Te conozco de acá y de otras cosas. Un día voy a hablar y no te va a gustar”, sentenció Yanina. Iavícoli enfurecida comentó: “A mí no me amenaces. Si tenés algo que decir… Pará, pará, pará, pará. A mí no me amenazás. yo vengo acá a trabajar y no le faltó el respeto a nadie y hago muy bien mi trabajo sino no estaría sentada acá. Así que si tenés algo para decir y lo querés compartir con el público y todos los que nos miran. Sino guardatelo y no me amenaces en vivo”.

Mientras Iavícoli reaccionaba, Yanina decía: “Me lo guardo para mí. Dije que algún día voy a contar cosas”. “A mí no me haces eso, no te hagas la viva Yanina Latorre. Conmigo no”, cerró Karina.

