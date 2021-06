Karina Gao relató detalles de su adaptación a Buenos Aires: "Dormía arriba de una cómoda que encontramos en la calle"

Karina Gao estuvo anoche con Andy Kusnetzoff en "PH Podemos Hablar" y contó cómo fue adaptarse a la Argentina.

A pesar de que se enamoró de Buenos Aires, la cocinera de Telefe cuando llegó a los 7 años, le costó mucho entender el idioma, las costumbres y sobrevivir al bullying que le hicieron de chica.

"Una pareja nos alquiló una habitación en la Avenida San Martín 1845. Mi mamá me lo hizo memorizar. Yo no sabía ni una palabra en español, pero por si me llagaba a perder. Vivimos los tres ahí. En ese momento encontraron una cómoda en la calle, en buen estado, y mi mamá me dijo 'acá dormís'. Me pusieron una almohadita y yo dormía arriba de la cómoda. Yo decía 'no me muevo'. Ahí me acostumbre a no moverme cuando duermo. Siempre duermo en el mismo lugar. Ahí estuvimos tres meses", comenzó diciendo Kari.

“Después mi mamá pudo subalquilar un local a otra señora de la comunidad que se quería jubilar. Yo dormía en el pasillo porque no había lugar. De día, dos sillas sostenían mercadería, y de noche ponían las dos sillitas, con planchas, y dormíamos. En mi familia nunca hubo una sensación de arrepentimiento. Siempre fue para mejor. Argentina siempre fue la mejor opción", añadió.

A pesar de todo Karina Gao reconoció que “Nunca la decepcionó Argentina” y reside junto a su familia hace 28 años.

LEER MÁS El llanto de Florencia Peña al reencontrarse con Karina Gao