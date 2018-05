Karina sobre el Kun Agüero: "No terminamos de ser una familia"

Kun Agüero y luego de los rumores de la supuesta reconciliación entre el futbolista y su ex, Gianinna Maradona, este lunes, Karina "La Princesita", dialogó con Tras ocho meses de su separación dely luego de los rumores de la supuesta reconciliación entre el futbolista y su ex,, este lunes,, dialogó con Los Ángeles de la Mañana sobre su ruptura con el deportista.

"Lo escuché. No voy a decir que no, pero en eso no me meto. Así sepa o no, siempre trato de no opinar sobre temas que no me corresponde. Hoy ese tema ya no me corresponde", arrancó a decir.

Luego, la cronista le preguntó si entre ella y Agüero había quedado una buena relación: "Cuando ya no tenés algo que ver con alguien, queda mal que opines", disparó.

"Yo siempre viví acá en la Argentina, no terminamos de ser una familia, pero qué se yo... Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no. Pero tampoco, enemigos", concluyó Karina.

Mirá el video!

