Karin Cohen hizo un descargo por la nota donde habla de su pasado junto a Guillermo Andino

La periodista Karin Cohen dio una nota al Diario La Nación donde a lo largo de la charla se fue soltando y dejó un título que cualquier editor no podía dejar pasar.

Karin sostuvo: “Cuando fui novia de Guillermo fue difícil, sobre todo cuando cortamos. Yo estaba viviendo una cosa fea y dolorosa y los medios venían y preguntaban. A los seis meses se casó; mi Dios, eso fue muy duro. Pero vos me preguntaste cómo fue el noviazgo. Fue divino. Fue un garronazo la separación porque yo sufrí mucho”.

Sin embargo, a Cohen no le gustó mucho la idea de reverdecer una historia de amor que pasó hace 20 años con Guillermo Andino y que terminó de forma repentina.

LEER TAMBIÉN: Carolina Prat, tras la polémica con Guillermo Andino: "A Male Pichot le quiero decir que..."

En ese momento, el presentador de América cortó la relación y a los 6 meses se casó con quien hoy sigue siendo su esposa, Carolina Pratt.

Ante la nota, Cohen publicó en su cuenta de Instagram:

"Nota en @lanacioncom gracias @ferigleok por la lindisima y larga charla... El título? Ja. Y... Si... Me hubiera gustado otra cosa... Hay algo de incomodidad frente a la mención de una relación de la que pasaron 20 años!!! Ja. Con Fer la charla fue fluyendo. Sin la menor mala intención. Pero entiendo las reglas de este negocio, pertenezco a él. Y sus "ganchos" para un click más. Y que la lean. Fui honesta y no la caretee. Lo otro, lo que se intuye o se supone, me lo guardo como tanta vida que ha pasado desde entonces. Lamento q tantas palabras hermosas que pienso de mi amor y mi familia no hayan podido tener lugar... Ya. Ellos lo saben bien❤️ La exposición se torna delicada y neurótica si dramatizamos todo lo que escribe de uno en redes no? 😀 Te lo digo por experiencia 😉", escribió la periodista.

TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Andino: “Jamás hubiese puesto en riesgo el parto de uno de mis hijos”