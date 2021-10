Justina Bustos relató su dura experiencia con el coronavirus en África: "Tenía muchísimo miedo"

Justina Bustos estuvo el martes invitada a Los Mammones, América, y brindó detalles de su fuerte experiencia con el covid cuando pasó más de un mes en un hospital público de la Isla Mauricio, África, donde viajó por trabajo.

“Nosotros fuimos a filmar una película, con un montón de presupuesto, a la Isla Mauricio, que es un lugar paradisíaco en África. Fuimos dos veces: la primera vez todavía no había llegado el covid. Cuando llega, tuvimos que huir, yo volví a Argentina, bien", comenzó la actriz.

Y siguió: "Después, volvimos en medio de la pandemia, el año pasado en septiembre: se abrió la isla para dos aviones y uno de ellos, éramos nosotros: todos el elenco de la película”.

“Yo salgo de París, con un covid negativo, llego a Mauricio, piqui piqui, me hisopan, y al otro día me buscan: positivo”, remarcó Bustos.

“Me sacan de donde estoy, de repente. Lo hace toda una gente toda vestida de blanco y me llevan al hospital público de Mauricio. Que no está en las mejores condiciones, para nada”, señaló Justina.

Y comentó cómo fue ese dramático ingreso a la sala del hospital: “Ahí dije: ‘Bueno, está bien, me la banco, saldré a los 15 días’. La primera noche cae una mujer de la India, así como en la penumbra. Y digo: ‘¿Qué hace esta mujer?’. Yo pensé que no estaba infectada. Y esta mujer, viene, se sienta en una cama y me dice: ‘Estamos en las manos de Dios’”

“En ese momento de soledad, la miré y dije: ‘Bueno, genial compartir esta experiencia con ella’. Parecía muy buena esta mujer. Después terminó siendo Sarita y compartimos 25 días juntas. A mí me seguía dando positivo, era testeada cada tres días”, reveló la artista.

Y puntualizó: “Yo no tenía síntomas, ya tenía anticuerpos, estaba perfecta. Tenía muchísimo miedo, no nos trataban, directamente. El equipo médico cambiaba cada semana, no había una relación con ellos”.