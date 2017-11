Â¡Justin Bieber y Selena Gomez estÃ¡n juntos nuevamente!

Justin Bieber y Selena Gómez le están dando a su romance otra oportunidad. Una fuente confirma que las estrellas del pop oficialmente están saliendo nuevamente, después de que Selena se separara de The Weeknd.

"Selena y Justin están de vuelta juntos", revela la fuente. "Selena y The Weeknd simplemente fracasaron y terminaron amistosamente, no fue dramático y no fue por Justin. Pero Selena siempre tuvo sentimientos por Bieber. Sus amigos quieren que sea cautelosa porque ha estado tan tranquila después de la cirugía", señaló el informante, publica usmagazine.com.

Justin y Selena se han visto en muchas ocasiones desde mediados de octubre, haciendo revivir el romance que tan dramáticamente había terminado hace casi 3 años.

Bieber y Gomez estuvieron saliendo del 2011 a 2014. Durante su tiempo de separación, Justin estuvo vinculado a Sofía Richie, Paola Paulin, Hailey Baldwin y Kourtney Kardashian, entre otras, mientras que Selena Gomez se relacionó The Weeknd, y con el DJ ruso Zedd .

¡Qué viva el amor!

Embed ¿Saben qué es hermoso? El hecho de que Selena esté pasando por un momento duro de Salud, y Justin esté ahí, haciéndola reír..ME ENCANTA. pic.twitter.com/slqGGXbqUy — ELI FG. (@EliFuentesG7) 1 de noviembre de 2017

Embed Justin jugando con Selena y haciéndola reír LPMM, no les importa por lo que pasaron, están siendo felices y dándose otra oportunidad pic.twitter.com/lpLi2btgMb — ayelen :B (@kdrhlms) 2 de noviembre de 2017

Embed Justin haciendo el imbécil y Selena riéndose a carcajadas, lo más bonito que vais a ver hoy. pic.twitter.com/FWa0cVNO3B — missing him (@Kidrauhler98) 1 de noviembre de 2017

Embed Los don fandoms debemos apreciar y agradecer la sonrisa de Selena y Justin, nos guste o no la pareja, la felicidad de ellos ante todo pic.twitter.com/kO4Z23ud9N — (@selenaschota) 1 de noviembre de 2017

Embed Justin y Selena después de dejar el "Toyota Sports Center" se puede apreciar cómo Selena está usando su Sudadera#MPN #JustinBieberShow pic.twitter.com/RiIW996JpN — El Bebito Bieber (@BebitoBieber) 2 de noviembre de 2017

