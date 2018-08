Justin Bieber explicó la crisis de llanto de Hailey Baldwin

Justin Bieber dice que la razón por la que se emocionó con Hailey Baldwin esta semana, que llevó a la modelo al llanto, tiene que ver con el gran compromiso que están a punto de hacer y todo lo que conlleva. dice que la razón por la que se emocionó conesta semana, que llevó a la modelo al llanto, tiene que ver con el gran compromiso que están a punto de hacer y todo lo que conlleva.

El cantante salía del apartamento de Hailey el miércoles por la noche en Nueva York, donde estaba de mucho mejor humor que el martes, cuando él y Hailey tuvieron una crisis durante un paseo en bicicleta. Justin bailó, conversó con los fans e incluso explicó por lo que lloraron, publica tmz.com.

El cantante de "No Brainer" mostró un libro que estaba sosteniendo a la cámara de los paparazzi, titulado "The Meaning of Marriage (El significado del matrimonio)", y explicó que era simplemente un "mal día" en el largo camino hacia el matrimonio.