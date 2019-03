Justin Bieber: "Amo y amé a Selena, pero Hailey es lo mejor que me ha pasado"

Justin Bieber, finalmente, se pronunció sobre las especulaciones que indicaban que aún seguía enamorado de su expareja Selena Gómez luego de leer un mensaje de un 'hater' que le escribió a través de El cantantefinalmente, se pronunció sobre las especulaciones que indicaban que aún seguía enamorado de su exparejaluego de leer un mensaje de un 'hater' que le escribió a través de Instagram

"Tú no estás enamorado de Hailey. Hailey se acuesta con hombres como Shawn Mendes por la fama y ella es racista", se lee en el comentario que el mismo Justin Bieber compartió en sus historias.

"Deja de enviarnos estos mensajes a Hailey y a mí. Si me quieres, haz un pantallazo a esto y comparte por todas partes", fue lo primero que escribió el canadiense, compartiendo la publicación en el que defiende a su esposa.

Justin Bieber se refirió a su relación pasada con Selena Gómez señalando que la amó, pero que en la actualidad vive completamente enamorado de la modelo Hailey Baldwin.

"Amé y amo a Selena, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy locamente enamorado de mi esposa y ella es absolutamente lo mejor que me ha pasado nunca. Tu inmadurez hace que tengas una cuenta dedicada a meterte con mi mujer y eso es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a estar casado con alguien si quisiera volver con mi ex?", agregó.

El cantante aseguró que sus seguidores no tienen ni idea de lo que es mejor para él, así que pidió que paren con los mensajes hirientes. "El hecho de que quieres gastar nuestro tiempo mandando mensajes de odio dice mucho de ti y es una sucia estrategia para captar mi atención, pero estás equivocado. He visto a mucha gente diciendo cosas de este tipo y nunca he respondido porque no quiero gastar mis energías en esto. Esta respuesta para todas las personas inmaduras y enfermas que envían mensajes hirientes a Hailey como 'siempre vuelve con Selena' o 'Selena es mejor para él'. No tienes ni idea de mi vida ni de lo que me gusta. Hailey es mi esposa. Y punto".

"Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas a mí, por lo que ni eres mi fan ni eres buena persona. Si tus padres te educaron bien te habrán dicho que si no tienes nada bueno que decir no digas nada", sentenció.