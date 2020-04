La Justicia le impuso una perimetral a Sebastián Villa tras la denuncia de su novia

La Justicia ordenó imponerle una restricción perimetral a Sebastián Villa, quien fue denunciado por violencia de género por su pareja Daniela Cortés.

La denuncia radica en la Unidad Específica de Violencia de Género de Lomas de Zamora.

LEER TAMBIÉN: Sebastián Villa respondió con un video a la denuncia violencia de su pareja Daniela Cortés

El delantero de Boca no podrá acercarse a 1500 metros de la mujer, quien tiene como abogado a Fernando Burlando.

Hoy le tomaron declaración a Cortés en su casa del country de Saint Thomas, de Canning, partido de Esteban Echeverría (corresponde al polo judicial de Lomas).

Villa no estaba presente en el barrio cerrado. Por la cuarentena impuesta por el gobierno por la pandemia del coronavirus, Cortés no puede salir de su casa en la que está en este momento, mientras que el colombiano no podrá ingresar a ese country.

Por la noche del martes, Cortés había publicado una extensa carta en su cuenta de Instagram, en la que acusó de “maltratador físico y psicológico” al futbolista de Boca, y mostró fotos y videos de lesiones. (Ovación/A24.com)

LEER TAMBIÉN: Una expareja también acusa al jugador de Boca Sebastián Villa por agresión