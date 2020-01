La Justicia desestimó la denuncia por violencia contra Osvaldo Laport

En agosto pasado, el actor Osvaldo Laport fue denunciado por supuesta violencia verbal por la señora Alejandra Camargo, propietaria de un restaurante en la provincia de San Luis.

"Esto fue el 4 de agosto, aproximadamente a las 4 y media de la mañana. Él estaba haciendo una obra. Después de la obra fueron a tomar algo a un lugar muy conocido. Tomaron algo, él se sacó fotos en el lugar y los dueños lo invitaron a un VIP. En un momento el actor les pide una atención, un canje, y los dueños le dijeron que no tienen la costumbre de hacer canjes", informó Andrea Taboada en el ciclo "Los Angeles de la mañana".

Luego Ángel de Brito puntualizó que se trataba de Laport y agregó: "Hay una denuncia policial, en la que se mezcla el alcohol y la violencia. Hay cámaras de seguridad que registraron el episodio violento del actor con la chica".

Luego la dueña del lugar amplió sobre lo ocurrido: "Él dijo que se sacó fotos y que no iba a pagar la cuenta. Nosotros le dijimos que no hacíamos canje y que ya le habíamos hecho un descuento. Cuando vuelve el mozo, me dice lo que le dijo (Laport): 'Si hay alguien que tenga huevos que vaya a cobrarle la cuenta o si no que vaya Alejandra (ella)'. Y voy".

"Cuando me acerco le digo: 'Disculpe, ¿tiene algún problema? Descuento ya le hicimos y lo recibimos bien'. Y él me dice: 'Yo me saqué fotos acá y mis fotos valen’. Y me dice que les ponga un precio. Yo no sabía qué precio y le dije que pague la cuenta. Entonces, en un momento dado, me toma del brazo y me dice: 'Yo tengo huevos y no voy a pagar la cuenta porque tengo los huevos bien grandes'. Me dejó helada", amplió.

La defensa de Osvaldo

El actor se hizo cargo de la denuncia y le puso el pecho a la situación. Expresó que el episodio es "vergonzoso y patético" y hasta llegó a decir que se encuentra mal por el hecho. "Mi estado es de tristeza. Estoy convulsionado y triste", indicó este viernes en "Pamela a la tarde" (América TV).

"Para mí las víctimas fuimos cinco. Con todo el respeto del mundo", advirtió Laport. Y agregó: "No hay ninguna denuncia en donde se radique la violencia de género. En todo caso, quien haya sido la víctima soy yo, de esta señora hacia mí".

"No conocí el baño de ese lugar, además yo que no soy de ir al baño en lugares públicos", comentó luego de que dijeran que fue once veces al sanitario para evitar pagar la cuenta. "Hay tantas contradicciones y tanta malicia", continuó tajante.

Por último, Laport remarcó que la dueña del lugar se le abalanzó y lo increpó: "Basta de especulaciones y abusos. (...) No tengo maldad. No es la primera vez que me pasa esto".

Resolución judicial

El tiempo pasó y la Justicia de San Luis se expidió. En su escrito, el fiscal que trabajó en la denuncia afirma que no encuentra pruebas para avanzar y deja sin efecto lo expuesto por Alejandra Camargo.

El fiscal Leonardo Gabriel Navarini Busti afirma que "no se encuentran elementos de cargo que permitan tener acreditado el grado de sospecha necesario a fin de proceder".

Por ende, la causa fue desestimada por la Justicia y Osvaldo Laport quedó desvinculado del episodio.