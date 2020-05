Julieta Zylberberg sobre el levantamiento de "Separadas": "Muchas chicas se sintieron..."

Julieta Zylberbeg, que formó parte del elenco de "Separadas", ficción que fue levantada por El Trece y suspendidas sus grabaciones a causa de la expansión del coronavirus, se refirió a su papel en la tira y expresó su deseo de poder retomar el rodaje.

La actriz confesó que la suspensión de las grabaciones “me dio mucha pena” y reveló que la historia que compartían junto al personaje de Celeste Cid había empezado a tener repercusiones.

“Fue muy fuerte que con los últimos capítulos que salieron al aire muchas chicas que se sintieron conmovidas, me escribieron. Me contaban ‘yo también tengo un hijo y me enamoré de mi amiga’, muchos relatos así”, señaló en una nota con "Agarrate Catalina" por La Once Diez/ Radio de la Ciudad

LEER MÁS La escena inédita de "Separadas" que dio a conocer Julieta Zylberberg y que se volvió viral

En "Separadas", Zylberbgerg interpretaba a Paula, una mujer separada que comenzaba a tener una historia de amor con Martina, el personaje que interpretaba Cid. Luego de que ambas publicaran en sus redes sociales la escena de un beso entre sus personajes, indicó: “El que yo subí fue el segundo beso. De mi Instagram esa publicación es la que más comentarios tiene”.

Asimismo, destacó que “contar esa historia me encantó, me quedé con las ganas, además con Cele armamos un vínculo fantástico”.

Para cerrar la actriz comentó: “La transición que sufría mi personaje me resultaba muy interesante”. Y expresó: “Ojalá podamos retomar por lo bien que la pasamos con ese grupo humano que fue un hallazgo”.

LEER MÁS Celeste Cid tras el final de "Separadas" y la crisis en Pol-Ka: "Deseo que esta situación mejore"