Julieta Prandi sabe quién bautizó a Pampita como "Muqui"

El encuentro del martes entre Pampita y Nicole Neumann sirvió para reconciliar a las ex enemigas, pero además, reflotó uno de los motivos por el cual las chicas comenzaron con su enemistad.

Por muchísimo tiempo, se pensó que el apodo "muqui" con que "alguien" alguna vez bautizó a Pampita en los comienzos de su profesión de modelo, había salido de boca de Nicole Neumann. Pero en la reunión que mantuvieron ayer, quedó más que claro que la rubia nada tuvo que ver con ello.

"Pudo haber sido Prandi, que tiene re buena onda conmigo. ¿Pero qué otra rubia pudo haber sido?", arriesgó Pampita intentando desentrañar el misterio.

En este marco, Tomás Dente se comunicó con Julieta, dispuesto a indagar sobre el asunto en cuestión. "La verdad es que ya pasaron mil años y me cansó. Además, porque siempre me señalaron a mí en algo que no tengo nada que ver, y cada vez que lo aclaro parece que oscurece. No tengo ganas de seguir dándole de comer a la gente que quiere hablar pavadas. Yo estoy re tranquila porque nunca le pondría ese apodo a ella ni a nadie".

Pero antes de finalizar el diálogo, Prandi reveló que conoce a la culpable de todo este embrollo: "Nunca dije quién fue, sabiendo incluso quién fue. Me mantengo al margen" "Nunca dije quién fue, sabiendo incluso quién fue. Me mantengo al margen". ¿Quién fue? ¡Seguimos sin saberlo!

