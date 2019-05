Julieta Prandi sorprendió a principios de febrero pasado al anunciar que le había puesto fin a la relación amorosa con Claudio Contardi, ​​​​​​con quien se casó por civil en octubre de 2011. sorprendió a principios de febrero pasado al anunciar que le había puesto fin a la relación amorosa con, ​​​​​​con quien se casó por civil en octubre de 2011.





"Me separé y pedimos respeto como papás porque hay dos menores", dijo por entonces la modelo a PrimiciasYa.com, sin dar más precisiones sobre los motivos que llevaron a la pareja a ponerle punto final a su matrimonio.





Y anoche, durante su visita a "PH, Podemos Hablar", Prandi contó que en diciembre comenzó con los trámites de divorcio. Luego, en febrero, tomó la decisión de irse de la casa que compartía con Contardi y sus dos hijos, Mateo y Rocco, porque él no quería dejar la propiedad.





En un tiempo estuvieron conviviendo bajo el mismo techo, pero separados en el amor."La última parte no estuvo buena, fueron muchos años y le tengo un cariño enorme, es el papá de mis hijos. Estuvimos juntos desde el 2008 hasta el 2018, diez años. Nos casamos en el 2011... Es una relación que se merece todo mi respeto pero quizás se terminó, en un punto, el amor de pareja. Seguimos siendo una familia porque somos padres de Mateo y Rocco pero hubo cositas en la relación que estuvieron mal, mentiras, cosas que no funcionaban y yo sabía que tenía que terminarlas", señaló.





"Me tuve que ir de mi casa porque él no quería irse, así que me fui yo con los nenes. Por supuesto ahora tenemos el tiempo distribuido para que él los vea también. Alquilé un departamento, es algo provisorio, estoy con los trámites de divorcio. Hace poco tuvimos una audiencia y, si bien inicié el trámite en diciembre de manera unilateral, en esta audiencia firmamos los dos, así que es de común acuerdo", reveló.

Luego se refirió al tiempo que estuvo viviendo con Contardi bajo el mismo techo a pesar de estar separados: "Uno hace por los hijos cosas que son impensadas y soporta muchas cosas. Estábamos separados bajo el mismo techo y viviendo una situación no del todo amena y para preservarlos a ellos prefería no decirles nada y llorar en silencio".