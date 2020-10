Julieta Prandi reveló intimidades de su relación con Emanuel Ortega: “Estábamos destinados a conocernos, a estar juntos”

Julieta Prandi volvió a apostar en el amor. No venía de pasarla bien por su divorcio y la confesión de la violencia que sufría por parte de su ex, Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos Mateo y Rocco.

“Siento que me enamoré para siempre”, dijo Julieta a la revista Gente y explicó: "Nosotros estábamos destinados a conocernos, a estar juntos. ¡Mirá que era difícil que nos cruzáramos…! Este amor llegó con total naturalidad, en el momento más oportuno: cuando había vuelto a enamorarme de mí misma y, por ende, estaba lista para enamorarme de alguien más”.

Sobre cómo empezó la relación, reveló: "Nació por Instagram, conectamos de inmediato y pasamos al vínculo telefónico. Hasta aquí diré: Emanuel y yo compartimos la necesidad de guardar cosas para uno mismo. Es un buen ejercicio. No todo debe ser publicado. Es una relación nueva y estoy segura de que está creciendo sobre buenos cimientos", y confesó: "Honestamente, de chiquita me gustaba".

Julieta contó que hablar con el cantante le modificaba sus días: "Que me robaba sonrisas. Me cambiaba la cara. Me daba alegría. Me devolvía una sensación muy olvidada: puedo ser yo, realmente yo. Cuando nos conocimos no necesité el recurso de mostrar 'la mejor versión de uno'. Con él no debo cambiar mi forma de ser, de hablar ni de organizarme".

"A esta altura de mi vida y de mi historia, sólo quiero verdad: entregarla y recibirla. Emanuel es sencillo, honesto. Siento que hablamos el mismo idioma. Me enamora su simpleza. En el primer encuentro lo miré a los ojos y ya no tuve dudas: era el hombre indicado", finalizó.

