Julieta Prandi y un nuevo escándalo con su ex: no la deja ingresar a su domicilio

Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi en marzo de 2018, pero recién en diciembre del mismo año, tras varios meses de calvario, decidió irse de la casa familiar porque su exesposo se negaba a abandonar la residencia.

A partir de allí, surgieron muchísimas especulaciones sobre el drama que estaba atravesando la modelo por el divorcio. Pero en los últimos días se revelaron detalles desconocidos que llevaron la polémica a una categoría aún mayor.

La propia Julieta confirmó en diálogo con PrimiciasYa.com que denunció a Claudio Contardi, padre de sus dos hijos Mateo y Rocco, por violencia familiar: "Lo denuncié y existe una perimetral. En el día de la fecha había una audiencia pedida por el Juez y él no se presentó. La denuncia fue hecha en la policía y presentada luego en el Juzgado. La causa está en el Juzgado número 3 de San Isidro".

Y agregaba: "Mi abogada debe presentar un escrito para que el Juez mantenga la perimetral y la suspensión de pernoctada en casa paterna”.

Pero este lunes, se sumó un nuevo capítulo en el conflicto divorcio de la expareja. Prandi quiso ingresar en la mañana de hoy a su casa que se encuentra en el country Septiembre en Maschwitz y no pudo.

LEER MÁS: Julieta Prandi denunció a su exesposo por violencia familiar: "No sé si me va a devolver a mis hijos"

Este portal habló con la abogada de la conductora, Karina Barrio, y contó qué fue lo que pasó: “A Julieta le había llegado una información que la vivienda estaba ocupada nuevamente, es una vivienda que le pertenece a ambos. La misma situación con la que tienen en Martínez. Directamente esta mañana fuimos al country y no nos dejaron ingresar, es una situación muy incómoda para ella que es propietaria y para mí que soy su abogada, y para la escribana que nos acompañaba. No me olvido más que la persona de seguridad nos dijo que le tenía que avisar a Claudio y que no podíamos ingresar. Estuvimos media hora esperando hasta que llegó el intendente del barrio y el señor que dijo ser el intendente nunca presentó su DNI, pero Julieta lo conoce. Y él nos dice que Claudia había comprado la vivienda con Julieta y que no podíamos ingresar al barrio”.

Luego destacó: “Labramos el acta para constatar esta situación. Este bien como el de Martínez es un bien que no puede administrar ni Contardi ni Julieta sin la autorización del otro. Forma parte de la masa indivisible de la sociedad conyugal”.

Recordemos que el comunicado que emitió Prandi hace unos días, entre otras cosas, señala: “En el final de la convivencia ocurren hechos violentos y concretos que dañaron aún más la vida de JULIETA L. PRANDI Y SUS HIJOS. El Sr. CLAUDIO RAÚL CONTARDI contaba con un PODER especial de PRANDI para manejar la cuenta bancaria de JULIETA PRANDI, y eso trajo consecuencias irremediables; y todo cuanto quisiera; lo que trajo sin dudas consecuencias económicas, que cesaron en diciembre de 2018 luego de REVOCAR el PODER… Se inicia una causa judicial por violencia familiar el pasado miércoles 9 de octubre, y tiene intervención el Juez de Familia Nº 3 del Departamento Judicial de San Isidro. Estrado donde tramitan los expedientes de las partes. Hoy los menores están con su madre: confiando en la justicia".

LEER MÁS Emotivo posteo de Julieta Prandi: "Un abrazo sincero para todos los que me estuvieron enviando su amor"