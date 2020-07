Julieta Prandi molesta por las versiones de romance con Lisandro Aristimuño: "Me pareció un disparate"

En las últimas horas, se dijo que Julieta Prandi y el músico argentino Lisandro Aristimuño estarían comenzando una relación amorosa.

Luego de haber tenido en el verano un breve romance con Guido Sardelli, integrante de la banda Airbag tras su divorcio de Claudio Contardi, Prandi disfruta de su soltería en medio de la pandemia

"Estoy soltera y dispuesta a empezar algo nuevo, a pasarla buen”, había dicho públicamente la modelo y conductora hace unos pocos días atrás.

Y por eso llamó la atención que Julieta y el multi-instrumentalista vengan teniendo guiños 2.0, donde además de intercambiar “corazoncitos”, ella compartió un video de una producción de fotos que hizo al que acompañó con Canción de amor, uno de los hits del cantautor: “Y que tus mañanas siempre sean para hablar/ Cuando los jardines no se pasen de estación/ Yo buscaré más flores para darte mi canción de amor”.

LEER MÁS Julieta Prandi relató la trágica muerte de su primer novio: "Fue una historia que tardó muchos años en curarse"

Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Prandi se mostró molesta por estas versiones de romance con Lisandro Aristimuño: "Me pareció un disparate".

Y luego agregó: "Sí, nos seguimos y me gusta su música. Pero no es la persona que yo estoy conociendo... Y este sería el tercero que me inventan. Agradecería que dejaran de hacerlo porque pueden molestar a terceros que nada tienen que ver".

Luego, sin querer revelar el nombre de la persona a la que en realidad está conociendo, remarcó: "¿Estoy conociendo a alguien? Sí. ¿Es Lisandro? No..."

Por último, cerró enojada: "La mayoría réplica la pavada que escribe uno que ni idea tiene y suben todos lo mismo sin preguntar. Lo vi ya en varios lados y me asombro con qué veracidad lo afirmaban y ni siquiera me habían preguntado aún. Gracias a ustedes (PrimiciasYa) que hacen bien su trabajo".

LEER MÁS El ex de Julieta Prandi la denunció por "impedimento de contacto"