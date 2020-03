Julieta Prandi habló de la violencia que sufrió: "Cuando vi en Mateo mi reflejo, dije: hasta acá"

Julieta Prandi contó detalles de la violencia de género que sufrió al recordar la escandalosa separación de Claudio Contardi, con quien tiene dos hijos: Mateo y Rocco.

La actriz contó algunos detalles más de lo mal que la pasó por aquel entonces en charla con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“El límite fueron mis chicos, definitivamente. Cuando vi en Mateo mi reflejo, dije hasta acá”, explicó la rubia.

Y agregó: “Uno no habla cuando quiere, sino cuando puede. Salí más fortalecida, más mujer más entera, sé lo que no quiero repetir en mi vida, tuve que empezar de cero de vuelta, también con mi casa”.

“Hay muchas mujeres que me escriben contándome su historia y me piden consejos, pero no soy ejemplo de nada”, remarcó Prandi sobre las consultas de mujeres que recibe.

Y habló de cómo es cuando está en una relación: “Cuando estoy en pareja me entrego, confío y sino, no estoy en pareja. Para mí es un equipo, el mismo barco, lo tuyo es mío lo mío es tuyo. Para mí no es algo del otro mundo en un matrimonio".

"Lo bueno es que salí adelante y que la vida me está dando una segunda oportunidad, por suerte me está pasando con mi carrera, con mi trabajo”, finalizó.