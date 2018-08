Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Julieta Prandi dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó los motivos por los que decidió dejar el programa "Incorrectas", América, que conduce dialogó en exclusiva cony contó los motivos por los que decidió dejar el programa, que conduce Moria Casán

"Son motivos extra Incorrectas. Es una decisión personal. Yo estaba realmente muy contenta con el equipo, con Moria (Casán), con las chicas, con la producción, con el canal. Así que no hay un motivo malo en todo esto, es una decisión personal, un proyecto propio de poner mi academia de modelos. Tengo una gira de Workshop por todo el interior, muchos viajes pendientes, y la realidad es que a mí me gusta dar un cien por ciento de mí en un trabajo y sé que pronto no lo voy a poder estar dando", explicó la modelo y conductora.





Y añadió: "El programa se fue afianzando y agradezco infinitamente el lugar privilegiado que tuve al lado de Moria, todo su cariño y trayectoria, es una grosa. Me sentí muy cuidada y muy bien".

"Con las chicas somos muy distintas pero nos llevamos muy bien, son unos soles. Tenemos una hermosa amistad y creo que va a continuar. Había una química muy linda y un cuidado entre todas que era muy lindo, se las va a extrañar un montón", fundamentó Julieta.





"Ayer a la noche les escribí y me hicieron llorar con los mensajes, era muy emotivo todo. Es desde el afecto y cariño que prefiero dar un paso al costado por respeto a mi profesión, a mi trabajo y a mis compañeras también. Es una hermosa experiencia y como les dije a las chicas: ya nos volveremos a cruzar en cualquier escenario, no lo dudo", finalizó.