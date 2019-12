Julieta Prandi se enfrenta cara a cara con su ex, Claudio Contardi

El miércoles 11 de diciembre se llevará a cabo la nueva audiencia de divorcio para Julieta Prandi y el empresario Claudio Contardi, tras la escandalosa separación.

Entre otras cosas, la modelo y conductora denunció violencia de género y levantó una restricción perimetral a partir de ciertas irregularidades que detectó en torno al cuidado de sus hijos Rocco y Mateo.

Prandi dijo que su ex obligaba a los nenes a compartir cuarto con la hija de su nueva pareja y les prohibía tener comunicarse con ella. A raíz de eso pidió a un juez que suspenda el pernocte de los nenes en casa de su papá hasta que se aclare esta situación, medida que vence el 11 de diciembre.

Cabe destacar que, además, se deberán organizar el tema de los permisos de viaje dado que Prandi hará temporada en Villa Carlos Paz y por supuesto, quiere que sus hijos viajen con ella.

Hace unos días, en el programa de Susana Giménez, Prandi había declarado en relación a su frustrado matrimonio: "Eso para mí no fue amor, fue una enfermedad. Siempre pienso que lo material va a volver, pero mi libertad no tiene precio", aseguró y sentenció: "Yo a esta altura me río, porque me parece que todo lo que me pasó es para un libro".

