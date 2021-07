Julieta Prandi y Emanuel Ortega celebran su primer año de amor

Julieta Prandi, a punto de cumplir oficialmente el primer aniversario de amor junto a Emanuel Ortega, habló de sus planes a futuro con el cantante: si piensan casarse, tener hijos y si se iría del país, para emprender una nueva vida con él. En el marco de una entrevista con la revista Hola, la modelo y actual conductora radial se animó a repasar su tortuoso pasado con el padre de sus hijos y su lucha por la división de bienes y alimentos, tras el divorcio de Claudio Contardi en 2019. Pero sobre todo, abrió su corazón para compartir el momento que atraviesa junto a su pareja.

Así, en agosto Julieta y Emanuel cumplirán su primer aniversario como novios, por lo que ya era hora de contar cómo ocurrió el flechazo. “Me escribió por Instagram, y a los dos minutos pasamos al teléfono. Estuvimos dos meses hablando y escribiéndonos por WhatsApp, porque él estaba en Miami. Fue mágica esa espera, pensando en cómo sería nuestro encuentro… hasta que nos vimos personalmente cuando llegó a Argentina y no nos separamos más. Celebramos esa fecha de aniversario, aunque en realidad, a los pocos días nos pusimos de novios”, relató Prandi.

Al mismo tiempo reconoció que hubo propuesta formal de noviazgo por parte de Emanuel Ortega, "Yo tenía que escuchar la pregunta para que se convirtiera en mi novio. Los dos somos muy chapados a la antigua". Y a la hora de reconocer qué la enamoró del hijo de Palito Ortega, "Su hombría y caballerosidad, su voz que me da paz. Es muy bueno escuchando y dando consejos. Además de ser mi amante, es mi mejor amigo. Y cuando estoy en sus brazos siento que estoy en mi hogar. Me identifico mucho con él", aseguró la modelo.

Claro que también reconoció que "Somos distintos, pero a la vez muy parecidos porque tenemos los mismos valores y entendemos la vida de la misma manera. Además, veníamos de situaciones similares, los dos separados con dos hijos. Él se estaba mudando a Argentina y reencontrándose con su familia. Yo estaba recuperando mi casa de Martínez –con una atribución del hogar que me dio el juez por un año–, y acercándome a mi familia de la que me había alejado obligada", a la hora de encontrar coincidencias.

Ya novios de manera oficial, al poquito tiempo comenzaron las presentaciones familiares. De esta manera, Ortega fue quien llevó a Julieta a la casa de Palito y Evangelina, quien no dudó en describirlos "Los Ortega son una familia hermosa, a la que quiero y respeto mucho. Cuando los conocí, él ya les había contado de mí y de mi historia, y charlamos mucho de la situación que había atravesado. Además, a Ramón yo lo había entrevistado un par de veces, la última en Gracias por venir, gracias por estar (Telefe)".

En tanto, ya de cara al futuro Julieta reconoció que por el momento no hay planes de convivencia. "Todavía no lo hablamos. Creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Por supuesto, pasamos todo el tiempo que podemos juntos".

Mientras que ante la pregunta de si se volvería a casar, la conductora de La 100 reconoció que a ella le fue muy mal, "fue el peor momento de mi vida, en el que viví una noche eterna, pero fue una mala experiencia en general… no tengo ningún problema con el matrimonio si llegara la propuesta. No sé si llegaremos a esa instancia, pero elegirnos a diario para mí es más importante", disparó.

En cuanto a la maternidad, Prandi descartó de momento la posibilidad de volver a ser madre. "Hoy te digo que no, pero… Igual no lo planificamos, ni lo estamos evaluando. En este momento compartimos un período de mucha expectativa laboral". Así como no negó la chance de irse a vivir fuera del país con Ortega, dado que ya vivió muchos años en Miami, pero no ese momento en el que todavía tiene cuestiones legales que resolver con relación al padre de sus hijos. Mientras tanto, los enamorados preparan el festejo con el que celebrarán el primer aniversario juntos.

