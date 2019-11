Julieta Prandi y los detalles de su traumática separación: "Se quedó con todas mis pertenencias"

En la noche del domingo, Susana Giménez recibió a Julieta Prandi. En un mano a mano íntimo, la modelo se reencontró con la diva y le confesó todos los detalles de su traumática separación de Claudio Contardi, padre de sus Rocco y Mateo.

Durante la entrevista, Prandi hizo hincapié en la violencia económica que su ex pareja ejerció sobre ella. "Yo trabajo desde muy chica, desde los 17 que soy modelo. Y con mucho esfuerzo compré mi primer departamento. Él y su hijo Ezequiel vinieron a vivir ahí. Hasta que necesitamos, en 2010, cuando quedé embarazada, un lugar más grande y él me dijo que ese departamento se lo quería regalar a su hijo", señaló.

Según relató, ese inmueble finalmente quedó a nombre de Contardi y su madre. "Yo siempre fui muy confiada. Yo accedí porque pensé que estaba todo bien. Me quedé sin mi departamento, que compré con mi esfuerzo", indicó.

LEER MÁS Julieta Prandi y un nuevo escándalo con su ex: no la deja ingresar a su domicilio

También contó que está en conflicto una propiedad en un barrio privado de Escobar. "Estaba alquilada, pero nunca cobré un peso. Se venció este año el alquiler, y ahora fui porque tenía lo sospecha que otra vez estaba ocupado. Pero no me dejaron pasar al barrio cerrado. Él dio la orden para que no me dejen pasar".

"Él vive en Martínez, que es de la casa que yo me fui", aseguró Prandi, que contó que para tomó la decisión de solicitar un préstamo para alquiler un departamento, donde actualmente convive con sus hijos. "Yo me fui con mis hijos y lo puesto. Él se quedó con todas mis pertenencias", remarcó.

"Yo le firmé un poder para que pueda cobrar mi sueldo. Yo estaba todo el día trabajando y él iba a Telefe o Actores a cobrar lo mío. Manejaba toda mi economía. Él podía hacer lo que quería, manejar las cuentas y vaciarlas. Once años tuvo ese poder", añadió Prandi, que ahora recurrió a la justicia para poder recuperar sus bienes.

"Eso para mí no fue amor, fue una enfermedad. Siempre pienso que lo material va a volver, pero mi libertad no tiene precio", aseguró Julieta y sentenció: "Yo a esta altura me río, porque me parece que todo lo que me pasó es para un libro".

LEER MÁS La noticia que llenó de felicidad a Julieta Prandi: "¡Recobré mi libertad!"