Julieta Prandi el contestó a Flor Torrente tras que dijera que no volvería a trabajar con ella

Cuando terminó la temporada de teatro en Villa Carlos Paz sorprendió Julieta Prandi al anunciar que no se había sentido cómoda con el elenco con el que compartió casi tres meses.

La modelo era parte de la compañía de Pedro Alfonso de la obra "Atrapados en el museo", pero tuvo algunos roces con sus compañeros y aseguró no sentirse incluida y hasta denunció que hubo grupos de chats paralelos.

A partir de esto, Florencia Torrente, que era parte del elenco, afirmó en “PH”, Telefe: “No volvería a trabajar con Julieta Prandi sin tener antes una charla”.

“Debería charlar con ella porque se corrió mucha información, chats paralelos, grupos. Y nada que ver, somos todos adultos y algunas personas tienen más feeling con unas que con otras. Eso no quiere que haya mala onda con nadie. Nunca entendí qué pasó. De pronto empecé a escuchar que Julieta estaba enojada pero nadie en el elenco tuvo un problema con ella. Jamás supe que haya habido un conflicto, de verdad”, agregó la hija de Araceli González en “Hay que ver”, El Nueve.

“Tenía chats paralelos con Rodrigo (Noya), con Mica (Viciconte), pero ellos son mis amigos, ya es otro nivel. Si Julieta se sintió incomoda, nunca lo charló. Es más, había un clima de trabajo muy lindo, sin conflictos”, explicó Florencia.

Ante todo esto, Julieta rompió el silencio y le respondió al ciclo de Denise Dumas y José María Listorti: “Ayer me escribió Flor, hablamos y aclaramos los malos entendidos que hayamos podido tener. Estoy en otra cosa y no tengo rencores ni conflictos. Estoy ocupándome de lo importante”.

“Ya hablamos, y está bueno aclarar las cosas. Ninguna de las dos tiene conflicto. Paz y amor”, aseguró queriendo bajar los decibeles del conflicto.

Ante esto, Mica Viciconte -que fue parte del elenco- sumó: “Nadie se lleva bien con todos en un elenco. Es muy difícil y algún roce siempre hay, o no hay química. Pero no pasó nada grave”.

“Yo no me llevé ni bien ni mal con Julieta. Fue una relación laboral solamente. Pero nunca me enfrenté. ¿Si hubo chats paralelos? No es un jardín de infantes, somos todos grandes. Hay juntadas a las que Julieta fue y otras a los que no. Por ejemplo, vino a un asado en casa y después hicimos un pijama party y ella no se quedó. Era un grupo copado. Algunos tenemos más afinidad con unos que con otros. Nada más que eso”, sumó la novia de Cubero.

