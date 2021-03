Julieta Prandi sobre el conflicto con su ex, Claudio Contardi: "Está todo peor, mis hijos tienen miedo"

Julieta Prandi se mostró indignada luego de que la Justicia desestimó una denuncia que presentó contra su ex marido, Claudio Contardi, quien se había acercado hasta su hogar con sus dos hijos y los había dejado solos en la puerta mientras ella estaba haciendo su programa de radio.

Prandi solicitó al juzgado que interrumpiera el régimen de comunicación vigente hasta una nueva audiencia que tuviera en cuenta la opinión de los menores. No obstante, el juez se expidió de manera negativa.

“Hoy los tengo conmigo, pero nada quita que venga a la puerta de mi casa, me cague a trompadas y me saque a los chicos, porque el juez y la Justicia lo están avalando. Espero que este fin de semana no tengamos noticias desagradables”. “Mateo no quiere saber nada con ir a lo del padre”, remarcó Julieta en charla con el ciclo "Implacables", El Nueve.

Y agregó: “No sé qué más tiene que pasar. Si no fuese famosa y no tuviera a Ana Rosenfeld que hace visible mi caso, yo podría estar muerta. Es un grado de violencia absoluta y de una negligencia gravísima”.

LEER MÁS: La revelación de Verónica Ojeda sobre la mujer que deslumbró a Diego Maradona en el último tiempo

“Estamos hartas de ver en televisión casos de mujeres que, la que se salva, aparece toda golpeada. Yo fui amenazada de muerte, pasé todo tipo de violencia, y mis hijos fueron testigos. Ya me cansé de denunciar y que miren para otro lado”, remarcó la madre de Mateo y Rocco.

“Yo no estoy pidiendo que me devuelvan mi casa, que me la tendrían que devolver, estoy pidiendo que me cuiden a mis hijos, que si no quieren ir con el padre porque es un violento, un misógino, un maltratador y un psicópata, además de un estafador, no pueden obligarlos. Si mis hijos tienen miedo y Mateo no quiere ir con su papá, que me denuncien. Si no defiendo yo a mis hijos, no lo hace nadie”, finalizó la conductora.

LEER MÁS: Fernando Burlando se volvió a encontrar con los caballos tras el grave accidente