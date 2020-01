Julieta Prandi comparó los vuelos de la muerte con el video del cerdo vivo arrojado desde un helicóptero

En las últimas horas, un insólito video generó repudio en las redes sociales. Las imágenes muestran cómo tiran un cerdo desde un helicóptero a la pileta de Federico Álvarez Castillo en su casa de Punta del Este.

De acuerdo con un artículo publicado en la web de la revista Noticias, el empresario formó parte de una "broma de muy mal gusto" que tuvo lugar en su chacra de Uruguay, donde está de vacaciones.

Lara Bernasconi, esposa del empresario, que desligó a su familia del episodio. "Alguien nos tiró un cordero desde un helicóptero. Nosotros no tenemos nada que ver con esta situación", aseguró la modelo, que informó que el animal no estaba vivo al caer en la piscina.

Con respecto a la identidad de los responsables, Bernasconi afirmó que no tienen una idea clara de quién pudo haber sido. Además, confirmó que ya hicieron la denuncia correspondiente.

Consultada sobre el tema, Julieta Prandi, actriz de "Atrapados en el museo", comparó el episodio con los vuelos de la muerte de las dictadura militar.

"Te soy honesta, el primer impacto que tuve cuando vi el video y el flashback se relaciona a la dictadura, me hizo acordar a eso. Horrible. Me recordó a la gente que tiraron en el río, súper cruel, me contaron que el cordero falleció del susto en el aire por el paro cardíaco. Antes del impacto. Eso me dijeron. De todas formas, muera en el aire o en el impacto me parece un horror injustificable. No hay nada que lo pueda justificar ni salvar. Me parece espantoso", enfatizó Prandi.

Vuelos de la muerte

Los vuelos de la muerte fueron una práctica de exterminio que las dictaduras militares de Argentina y Uruguay emplearon entre los años 1976 y 1983 para hacer desaparecer a los opositores políticos, tras haberlos detenido y torturado. Los subían a un avión y, una vez a bordo, los anestesiaban.