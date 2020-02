Julieta Prandi tras chocar a los motociclistas: "No sé si la moto apareció de golpe o estaba sin luces"

Este lunes por la noche, la actriz Julieta Prandi protagonizó un accidente de tránsito mientras regresaba en auto desde los Premios Carlos, en Villa Carlos Paz.

En la esquina de Alberdi y San Martín, la actriz de "Atrapados en el museo" embistió a una moto en la que se conducían un hombre de 60 años y su hija de 25, quienes debieron ser trasladados al hospital Sayago de la villa serrana con lesiones en sus piernas.

La fiscal Jorgelina Gomez, en diálogo con Cadena 3, indicó que "se han secuestrado los vehículos y ordenado los dosajes de alcoholemia a ambos conductores".

"Si bien hay politraumatismos graves hay que determinar si estamos en presencia de lesiones leves o graves y si son graves interviene la fiscalía de oficio y si son leves es necesario que las partes procedan a las denuncias penales correspondientes", detalló.

La versión de Julieta Prandi

Ante el hecho, Julieta le envió un audio de voz a todos los medios donde detalló cómo fue el siniestro.

"Estábamos volviendo todos de la entrega de los Premios Carlos, había salido del teatro hace unos minutos, llegando a la esquina, frenando en el semáforo, a dos kilómetros por hora o tres, porque realmente estaba frenada, no sé si la moto apareció de golpe o si estaba sin luces", dijo la actriz.

Y puntualizó: "La realidad es que la toqué, muy leve, pero las dos personas que estaban en la moto cayeron, entonces me bajé del auto y por supuesto pregunté cómo estaban. Llamamos a la ambulancia, no los vi lastimados y me dispuse a seguir el protocolo como hay que hacer: ir a la comisaría, ir al hospital y fue lo que hice. Fue una desgracia con suerte que le puede pasar a cualquiera".

Foto: Gentileza Infobae.